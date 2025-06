Festival "La Prima Estate". Lo show dei Tv on the Radio chiude il primo weekend

La "Prima Estate" continua a infiammare il parco di BussolaDomani, inaugurando l’estate di Lido di Camaiore. La kermesse che trasforma il parco in un tempio della musica, giunta alla sua quarta edizione, chiude stasera il primo di due fine settimana ad alto tasso di emozioni. Grande protagonista sul palco sarà il rock alternativo della band cult "TV on the Radio", con l’unico live italiano dopo anni di silenzio. Oltre al gruppo statunistense, sul palco saliranno pure Nic Cester, la voce australiana (di base milanese) che ha stregato il mondo con Are You Gonna Be My Girl in formazione con i Jet; e Ramona Flowers, la band inglese apprezzata per il sound che combina rock, elettronica e sonorità pop.

Ma "La Prima Estate" non è soltanto concerti. In mattinata è in programma "Hangover @laprimaestate", il talk condotto da Massimo Coppola sul rooftop dell’Una Hotel, sempre a Lido di Camaiore. Sarà Coppola, alle 11,15, a ospitare un’intervista con Nic Cester e un talk su musica e cinema con la compositrice di colonne sonore Giulia Tagliavia e con il pluripremiato montatore Giorgio “Giogio” Franchini, che ha collaborato tra gli altri con Paolo Sorrentino e Jonathan Demme.

A seguire, la degustazione di vini Santa Cristina al Bagno Cavallone, a mezzogiorno, e il Music Lunch Lovers al Bagno Santeria Belmare dalle 13 con la selecta Rock Around The Indie.

RedViar