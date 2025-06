Spaccata allo Studio 133. Seconda volta in 2 mesi

I vicini hanno raccontato di aver sentito una botta, "un solo colpo, ma bello forte", intorno all’una di notte. E dunque Lucia Mazzei presume che proprio a quell’ora si sia consumata la spaccata ai danni della sua attività: l’agenzia “Studio 133 Immobiliare“, al 133 del viale Colombo. Siamo nel cuore di Lido di Camaiore.

Non ha (ancora, ma lo farà) installato un sistema di videosorveglianza, quindi non c’è traccia registrata del momento in cui è avvenuta l’irruzione in agenzia, "Anche perché – in effetti – difficilmente le immobiliari vengono prese di mira dai ladri". "Perché da rubare – prosegue Lucia – non c’è praticamente niente". Eppure è già la seconda volta nel giro di due mesi che lo Studio 133 subisce un furto, "E visto l’andazzo – dice la titolare – , toccherà anche noi mettere le telecamere".

Quello che ha trovato ieri, al momento dell’apertura, è stato "un vero delirio": di vetri infranti, di cassetti sottosopra, schedari aperti, documenti confusi.... "Evidentemente chi ha agito – prosegue Lucia – ha cercato ovunque dei soldi. O qualcosa di prezioso, che però non ha trovato". E dunque se il bottino è zero, sono ingenti i danni, tra la vetrina e l’infisso della porta da riparare, oltre ad una mole di pratiche da rimettere in ordine. Come ha dovuto fare già due mesi fa, "Quando forzando la porta qualcuno è entrato in agenzia, trovando un piccolo fondo cassa per le piccole spese". Allora, sempre nel vicinato, qualcuno si era accorto della presenza di un uomo, "mai visto in zona, che si aggirava a Lido con fare sospetto". Ma i carabinieri non hanno trovato riscontri, "e adesso – conclude Lucia – temo che possa succedere ancora"

mdc

