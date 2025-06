Quattro coltellate, una al polmone: ragazzo di 17 anni operato nella notte dopo una lite

Volterra, 21 giugno 2025 – Un ragazzo di 17 anni di Volterra è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Livorno dopo essere stato raggiunto da quattro coltellate durante una lite nel centro della città etrusca avvenuta la scorsa notte. L'aggressore sarebbe un coetaneo di origini straniere residente a Pomarance (Pisa), che è stato arrestato per tentato omicidio e ora si trova ai domiciliari nella sua abitazione.

Sull'episodio indagano i carabinieri che però mantengono il massimo riserbo. Stando a quanto si è appreso il ferito, pur se in gravi condizioni, non correrebbe pericolo di vita. I contorni della vicenda restano ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione il diciassettenne di Volterra sarebbe stato raggiunto da quattro fendenti, uno dei quali vicino a un polmone tanto che i medici dell'ospedale volterrano ne hanno ordinato l'immediato trasferimento a Livorno dove il ragazzo è stato operato e successivamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi intorno all'una di notte e il ferito prima ha tentato di fuggire per poi accasciarsi nei pressi di un locale in chiusura dove il personale di servizio ha allertato il 118.