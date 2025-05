Ragazzo di 18 anni in coma dopo una rissa: operato nella notte per emorragia cerebrale

Prato, 25 maggio 2025 – Notte di paura in centro storico a Prato durante la movida del sabato sera. Un giovane di 18 anni di Campi Bisenzio è stato colpito intorno alle 23, da un coetaneo durante una rissa in piazzetta Buonamici.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, è caduto a terra violentemente ed avrebbe sbattuto la testa contro i gradini che portano al giardino. E' intervenuto immediatamente il 118 e sono state allertate le volanti della polizia. Il giovane è stato prima trasportato al Santo Stefano in gravi condizioni e successivamente è stato disposto il trasferimento al policlinico di Careggi per essere ricoverato, in stato di coma, nel reparto di Neurochirurgia per un'emorragia cerebrale.

Il giovane è stato operato in nottata per un vasto ematoma acuto. Adesso si trova intubato in Neurorianimazione. I medici, che lo hanno tenuto costantemente sotto controllo, hanno riscontrato una buona reazione con possibilità di recupero. Indaga sul fatto la polizia. L'altro giovane protagonista della rissa è scappato. Sentiti i primi testimoni presenti nella piazzetta molto affollata come di consueto il sabato sera e acquisite le immagini delle telecamere del centro storico.