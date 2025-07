Lorenzo Querci va a canestro ad Agrigento

Ripartirà dalla Serie B Nazionale Lorenzo Querci. Il cestista pratese, che recentemente ha fatto tappa a Vaiano per partecipare al “Level Up Cmv Basketball Camp” e pure al torneo tre contro tre “Boars and Beers” (vincendolo), ha infatti firmato con la Fortitudo Agrigento.

Per lui, cresciuto nel settore giovanile del Pistoia Basket e con alle spalle anche delle convocazioni nelle Nazionali Under 16 e Under 18, si tratterà della seconda esperienza in terra siciliana dopo quella a Capo d’Orlando.

Nelle scorse quattro stagioni, il classe 2001 ha indossato la casacca dell’Assigeco Piacenza in Serie A2 e nell’ultima ha ricoperto pure il ruolo di capitano. Adesso lo aspetta una nuova, stimolante, avventura.

“Sono felicissimo e carichissimo. Ho già assaporato il calore e la passione dei tifosi siciliani quando ho giocato a Capo d’Orlando - le prime parole di Querci dopo l’ufficialità del suo passaggio alla Fortitudo - e sono sicuro che i sostenitori di Agrigento ne avranno ancora di più. Darò il massimo in ogni partita, per provare a riportare questa società dove merita di stare. Non vedo l’ora di cominciare”.

Questo il messaggio di benvenuto da parte della società siciliana che punta molto sul talento pratese: "Esterno talentoso e grintoso, Lorenzo arriva ad Agrigento con grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco ed offrire tutte le sue caratteristiche tecniche e umane a coach Cagnardi. Dotato di ottima fisicità e grande energia su entrambe le metà campo, rappresenta un tassello importante nel roster biancazzurro che sta prendendo forma".

Francesco Bocchini