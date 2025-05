Valentina muore a pochi metri da casa travolta da un’auto. Devastante incidente a Capannori

Lucca, 25 maggio 2025 – La giovane vita di Valentina Tolomei si è spezzata a pochi metri da casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Poco prima delle 2, nella notte a cavallo tra il 25 e il 26 maggio, un incidente stradale devastante tra il suo scooter e un’auto l’ha strappata per sempre all’amore infinito dei suoi familiari e di chiunque la conoscesse. Valentina, 17 anni, stava percorrendo via Romana a Capannori quando, all’altezza dell’incrocio con via Nuova di Paganico, un’auto l’ha travolta. L’impatto è stato violentissimo tanto che la studentessa è sbalzata per alcuni metri sino a finire in un campo che costeggia la carreggiata.

Alla guida dell’auto, una Mercedes, un ragazzo di circa 30 anni residente a Porcari che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi alla ragazza e lanciare l’allarme alla centrale operativa del 118. Il 30enne viaggiava da solo. In pochissimo tempo sono arrivati sul posto i soccorritori del 118 con il personale medico che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. L’automobilista è stato trasportato in ospedale a Lucca sotto choc. Come da prassi, sarà sottoposto a specifici esami per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe.

In via Romana sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Capannori e del Norm di Lucca per chiudere la strada e per ricostruire la dinamica dello scontro. Valentina abitava a Paganico, frazione di Capannori con il padre Stefano, la madre Monica e la sorella maggiore. Frequentava il terzo anno del liceo delle Scienze Umane "Paladini" a Lucca. La notizia della sua scomparsa in poco tempo si è diffusa nella piccola frazione gettando nel dolore più profondo parenti, amici e conoscenti.