Paese sotto choc: "Una famiglia devastata"

Era una promessa della ginnastica artistica, gareggiava per l’associazione sportiva Eta Beta, frequentava la terza classe del liceo Scienze Umane Paladini a Lucca. A soli 17 anni se ne è andata, inghiottita da un destino crudele. Valentina Tolomei, la ragazza deceduta in un tragico incidente stradale sulla Romana mentre stava ritornando a casa, a Paganico, era conosciuta da tutti, come la sua famiglia del resto. Il padre Stefano, dipendente dell’Esselunga originario di Tassignano, la madre Monica originaria di Picciorana e la sorella più grande Martina. Abitano accanto alla chiesa, nel cuore della frazione capannorese.

"Quando organizziamo ad esempio il Carnevale, oppure le altre manifestazioni, siamo praticamente a stretto contatto con loro, li conosciamo bene, – spiega Graziano Morini presidente della sagra di Paganico – una bella famiglia che adesso è devastata da una tragedia immensa. Giocavo a pallone negli amatori con il padre della ragazzina scomparsa. Anche lui persona eccezionale. Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo. Cercheremo di essere presenti per sostenerli in questo momento così drammatico".

Costernato anche Liano Picchi, ex assessore e adesso coordinatore del Comitato Ambientale della Piana, residente a Paganico. "Il nonno Tommaso gestiva una notissima agraria qui, arrivavano da tutte le parti per usufruire dei loro servizi e dei loro prodotti. Quando muore una adolescente significa che c’è qualcosa di sbagliato. I genitori sono persone squisite, non oso nemmeno immaginare lo strazio che stanno provando...".

Paganico è sempre stata una comunità diversa dalle altre, dove pure le tragedie lasciano ugualmente il segno, ma il cordoglio a volte scivola via. "Qui siamo uniti, ci conosciamo tutti, non è soltanto un modo di dire e le tragedie ci avevano quasi sempre risparmiato – commenta Luciano Fanucchi – per questo stavolta ci sentiamo particolarmente colpiti nell’animo. Dobbiamo aiutare i genitori e la sorella e i parenti tutti a sopportare un fardello terribile".

Questo è rimasto forse uno degli ultimi paesi come esistevano una volta, dove ci si aiuta reciprocamente e la frenesia della vita moderna non ha ancora annichilito i rapporti umani, anzi, li ha rafforzati. Anche il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro commenta l’accaduto: “Questa notte è successa una tragedia a Capannori: Valentina, nostra concittadina di 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore che sentiamo di fronte ad accadimenti del genere. A titolo personale e come sindaco, quindi a nome di tutta la comunità, abbraccio forte la famiglia di Valentina, i parenti, gli amici e le amiche“.

Ma. Stef.