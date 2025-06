Caos al pronto soccorso: 37enne minaccia medici e infermieri, poi aggredisce una guardia giurata

Pisa, 9 giugno 2025 – Sabato 7 giugno è stata una mattinata di tensione al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello a Pisa: un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per danneggiamento, violenza e minacce nei confronti di pubblici ufficiali e personale sanitario. L'intervento dei militari della sezione radiomobile di Pisa è avvenuto in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al numero unico di emergenza 112. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l'uomo in evidente stato di agitazione: aveva appena minacciato il personale medico, danneggiato la porta automatica d'ingresso del pronto soccorso e aggredito a pugni una guardia giurata in servizio all'interno della struttura.

L'uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando dell'Arma, in attesa del rito direttissimo, svoltosi nella stessa giornata. Nel corso dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 37enne la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tre volte a settimana.