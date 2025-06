Il cartellone di eventi estivi. Tanti ’big’

Un’estate di musica, cinema e teatro, alla Fortezza di Montalcino. Si comincia venerdì alle 18 con ‘Bellezza in Fortezza’, concerto del Music Score Ensemble con le musiche di Morricone e Zimmer, per un evento organizzato dall’Associazione Poggio d’Oro Aps e Ocra. ‘Montalcinè - Serate cinematografiche in Fortezza’ propone Shine (30 giugno), Blade Runner (3 luglio), selezione di cortometraggi del Red Line Film Festival (7 luglio) e Le Capinere, Lucevan le stelle (10 luglio). Il 9 luglio alle 21.30 debutta la rassegna ‘Di Borgo in Borgo’ con lo spettacolo di Andrea Pennacchi ‘Pojana e i suoi fratelli’, organizzato da Teatrino dei Fondi Titivillus. Venerdì 11 luglio il concerto della Musicisti Nati Band con Anna Foglietta (foto), organizzato da Coesioni, Misericordia di Montalcino e Hop-Hope. Martedì 15 e mercoledì 16 luglio il programma prosegue con Fortezza Sonora: concerti rock a cura della Pro Loco di Montalcino, con Piaggio Soul Combination e Pink Noise Live, tribute band dei Pink Floyd. Dal 24 al 27 luglio alle 21.45 torna l’appuntamento della Fondazione Banfi: Jazz&Wine. La Fortezza di Montalcino accoglierà la voce di Malika Ayane (giovedì 24), le note di Nicola Piovani e l’orchestra ‘Note a margine’ (venerdì 25), Latin Mood Fabrizio Rosso e Javier Girotto ‘Desde quando’ (sabato 26) e infine Avishai Cohen Quartet (domenica 27). Per il MusHic et Nunc, lunedì 28 luglio si terrà il concerto per sax e percussioni con le musiche di Heiborn e Dubois; il 30 luglio, sarà la volta del concerto per pianoforte e violino con le musiche di Debussy, Brahms e Respighi; il 1 agosto il concerto dell’Arcadia Wind Orchestra ‘L’Ulisse: il mio nome è nessuno’ con le musiche di Robert William Smith. Infine, il 23 agosto il Festival Belcanto Age.