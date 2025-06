L’ambasciatore alieno con la voce di Lucio Corsi. Nel film Elio c’è un pizzico di Maremma

Grosseto, 22 giugno 2025 – Lucio Corsi cantautore e… doppiatore. Il talento maremmano ha prestato la voce all'ambasciatore a lieno Tegm en, uno dei personaggi del nuovo film Disney Pixar “Elio” uscito il 18 giugno nelle sale italiane.

La storia

Elio è un ragazzino di undici anni dotato di grande immaginazione e di passione per gli alieni che fatica a integrarsi con i coetanei. Quando, per un errore, si ritrova nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria che riunisce i rappresentanti delle galassie, e viene scambiato per l'ambasciatore della Terra, Elio si ritrova con la responsabilità di rappresentare il nostro pianeta. Per farlo dovrà affrontare e sconfiggere le sue paure e far ricorso a risorse che non pensava di possedere.

L’a more di Lucio per Toy Story

L'amore di Corsi per i cartoni animati era già trapelato al Festival di Sanremo grazie alla scritta "Andy" con la "n" al contrario impressa sul suo stivale; un riferimento al film "Toy Story" nel quale il piccolo protagonista, Andy appunto, scrive in modo maldestro il suo nome sotto lo stivale del suo giocattolo preferito, lo sceriffo Woody (che aveva la voce di Fabrizio Frizzi).

"L'amore per la Pixar è nato per me proprio da Toy Story, Mi sono sempre rivisto in particolare nella figura di Sid (il bambino vicino di casa di Andy) per il modo in cui modificava i giocattoli", ha spiegato sorridendo Corsi, nel pieno della preparazione del suo tour, in partenza a giugno, intervenendo in video allo Showcase di Disney Italia a Milano dedicato a tutte le novità e conferme nelle produzione della casa madre di Topolino. "Sono molto legato a quel film anche per la musica di Randy Newman, uno dei miei artisti preferiti, che ha spesso lavorato con la Pixar/Disney".

"Amo questi film perché mi consentono di inventarmi un'altra realtà come faccio anche con la musica - osserva -. Nella storia, il mio è un cameo vocale, nei panni dell'ambasciatore Tegmen. È stato molto bello farlo perché si parla sempre di toni e della lingua italiana, che ha un suono musicale. Per me è sempre interessante sperimentare qualcosa al di fuori del mio campo a cui però, per degli aspetti, mi sento molto vicino".

Nel film meraviglia e immaginazione

Nel film, che ha fra i doppiatori italiani anche Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini e Neri Marcorè, è protagonista Elio, un undicenne fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni. Quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, Elio, identificato per sbaglio come leader della Terra, si impegna in un'impresa epica, stringere nuovi legami con alcune forme di vita aliene e superare una crisi intergalattica. "Elio vive un desiderio realizzato - spiega Domee Shi nelle note di produzione -. "Ha la reazione esattamente opposta a quella che chiunque altro potrebbe avere dopo essere stato rapito da esseri sconosciuti provenienti dallo spazio. È euforico. Credo che questo film incarni davvero quel senso di meraviglia e immaginazione. È emozionante vederlo finalmente andare nello spazio e vedere tutti i suoi sogni realizzarsi".