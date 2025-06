Andrea Bocelli e gli Usa, amore senza fine. A ottobre serata magica al Met di New York

Firenze, 17 giugno 2025 – Il teatro d’opera più importante degli Stati Uniti d’America (e uno dei più grandi del mondo con ben 3.800 posti a sedere) torna a vestirsi di tricolore. Sarà Andrea Bocelli a esibirsi al Metropolitan di New York: l’appuntamento è per il 5 ottobre 2025. Una data uinica, o per dirla in Inglese una one-night-only, dedicata alle arie più celebri dell’opera italiana.

"La sua voce unica – si legge nella presentazione del Met – trascende generazioni e generi, si è esibito per quattro presidenti americani, papi, reali e milioni di fan in tutto il mondo”.

Andrea Bocelli (Epa/Carlos Ortega)

Il tenore di Lajatico – definito ancora dal Met “un fenomeno culturale che ha unito opera, pop e musica sacra” – tornerà a New York davanti a un pubblico che si preannuncia da tutto esaurito nonostante i biglietti non siano per tutte le tasche. Buona parte è già stata venduta, resta disponibilità nel settore “orchestra”, in pratica la platea, con biglietti sul sito ufficiale del teatro che vanno da circa 400 a oltre 800 euro. Ma attenzione, perché sui siti di re-sell si sfiorano i 5mila dollari per i posti più cari.

Del resto gli Usa hanno un vero e proprio amore per Bocelli. Negli States il tenore toscano si esibirà più volte nel 2025: a giugno Denver e in California nella Napa Valley, a ottobre in Florida, Georgia e Carolina del Nord, a dicembre una raffica in date in Texas, Kentucky, Michigan, Conecticut, e poi Boston, Washington, Miami e due serate al Madison Square Garden a New York.