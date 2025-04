Virginia Bocelli canta “Forever Winx”. La figlia del tenore protagonista su Rai Kids e Netflix

Firenze, 11 aprile 2025 – Al via il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovissimo capitolo di Winx Club, la serie che ha portato Rainbow al successo mondiale: il reboot della saga uscirà su Rai Kids da settembre e da ottobre su Netflix in tutto il mondo. Mese dopo mese Rainbow sta svelando al pubblico nuovi incredibili dettagli.

Virginia Bocelli insieme al padre (Foto Ansa)

Sarà Virginia Bocelli, giovane stella nascente del mondo della musica e del cinema, ad aprire le danze di questo reboot, che celebra il ventunesimo anniversario del classico Made in Italy che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo. La voce della figlia del tenore Andrea Bocelli canterà “Forever Winx”, la canzone inedita che accompagnerà le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club.

“Forever Winx” uscirà in versione integrale il 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e i fan potranno vedere e ascoltare dal vivo Virginia Bocelli il 3 maggio al Comicon Napoli 2025. Virginia sarà ospite dell’evento per un’esibizione imperdibile, e canterà sulle note della canzone della trasformazione sul palco del Music Dojo alle ore 17, accompagnata dalla Rainbow Dance Crew.

I grandi successi della serie

Dal suo esordio nel 2004, la serie creata da Iginio Straffi prodotta e distribuita da Rainbow ha raggiunto traguardi straordinari: 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema, 4 film per la TV, 2 serie animate coprodotte con Netflix, 2 stagioni live-action Netflix Original "Fate - The Winx Saga" e milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e più di 35 miliardi su TikTok, le Winx continuano ad affermarsi nel cuore di una community sempre più appassionata.

Chi è Virginia Bocelli

Nata nel 2012, Virginia Bocelli è figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti. Diplomata in pianoforte, ha mostrato un precoce talento musicale, esibendosi con il padre in occasioni importanti come il concerto-evento "Believe in Christmas" e nel video “Ave Maria” girato a Loreto. Oltre alla musica, è campionessa regionale di ginnastica ritmica e ha debuttato nel cinema a 12 anni nel film "Francesca Cabrini", partecipando anche alla colonna sonora “Dare to Be” insieme al padre.