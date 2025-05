Andrea Bocelli diventa Cavaliere dell’Ordine Civile di Savoia

Firenze, 3 maggio 2025 - Un nuovo e specialissimo riconoscimento per il maestro Andrea Bocelli. E’ stato infatti insignito dell’onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine Civile di Savoia direttamente dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia. "Un riconoscimento - ha motivato il principe Emanuele Filiberto - di cui sono stati insigniti personaggi storici, scienziati, luminari e artisti come Cavour, Marconi, Puccini. Andrea Bocelli, musicista e cantante di fama internazionale, nei suoi trenta anni di carriera a servizio dell’arte ha portato la bellezza e cultura italiana nel mondo. Molto attivo in campo benefico e culturale e attraverso la sua fondazione rende viva e presente la sua attenzione al prossimo’’.

‘’Da appassionato di storia patria, è un titolo che mi emoziona particolarmente - ha detto il maestro Bocelli - in ragione del suo valore simbolico plurisecolare. E mi sento tra i meritevoli d’una onorificenza che d’ora innanzi porterò con gioia e gratitudine, facendo il possibile per continuare a meritarla in futuro’’.

‘’È stato un momento ricco di emozione e significato - ha aggiunto Andrea Bocelli assieme alla moglie Veronica - che porteremo a lungo nel cuore. Il privilegio di accogliere il Principe e condividere con questa giornata l’ha resa ancora più speciale’’ Dopo la consegna della decorazione da collo e del diploma di benemerenza, Emanuele Filiberto, accompagnato dal consigliere privato Alessandro Santini, ha condiviso un momento conviviale assieme alla famiglia Bocelli al bagno Alpemare di Forte dei Marmi, riservandosi di intensificare il dialogo per ulteriori impegni assieme alla Fondazione Bocelli che da sempre porta avanti progetti educativi.

