Anne Hathaway sceglie la Maremma: per l’attrice Usa cena nella nota locanda

Orbetello (Grosseto), 30 luglio 2024 – Un soggiorno toscano per un’attrice famosissima, rimasta nell’immaginario collettivo per il suo ruolo ne “Il Diavolo veste Prada”. Anne Hathaway, nel suo soggiorno in Italia, si è fermata a Ansedonia, nel locale di Luca e Nicola Terni specializzato in piatti di carne.

Una bella sorpresa per la Maremma la presenza di un’attrice così nota. E Luca Terni, vero ambasciatore della carne italiana, è tra l’altro protagonista di un programma su Food Network molto seguito, “C’è ciccia”, in cui racconta le sue ricette.

Locanda di Ansedonia Grigl’io il nome del locale dei due fratelli. L’attrice è atterrata a Roma, poi il trasferimento appunto nel sud della Maremma. “Eravamo molto emozionati – dice Luca Terni – E’ una delle nostre attrici preferite”.

“Il diavolo veste Prada… gli angeli mangiano la ciccia”, è la frase che accompagna la foto. Da Alice in Wonderland a Interstellar, sono tante le pellicole di successo della Hathaway. La sua presenza conferma quanto la Maremma durante l’estate sia terra di vip, vista anche la presenza del giocatore Nba Jimmy Butler in queste ore a Porto Santo Stefano.