Clamoroso all’Argentario: la superstar Nba si allena al palazzetto. E il basket locale va in delirio

Porto Santo Stefano (Grosseto), 30 luglio 2024 – Al palazzetto del Pispino la star Nba Jimmy Butler ha letteralmente dato spettacolo. Da alcuni giorni in Italia in vacanza con il suo Yacht, nella giornata di lunedì il fortissimo giocatore di basket dei Miami Heat si è presentato nell’impianto di Porto Santo Stefano per una sessione di allenamento, prima di ripartire con la sua crociera.

Individuato nei giorni scorsi anche nel palazzetto di Napoli per mantenere alto il suo stato di forma, dal golfo campano l’imbarcazione del cestista statunitense si è trasferita nelle acque del promontorio, così il giocatore ha deciso di presentarsi nel tempio dell’Argentario Basket per effettuare qualche sessione di tiro, su suggerimento di alcuni giocatori argentarini.

Foto di gruppo con Butler al palazzetto di Porto Santo Stefano

I dirigenti e i giocatori della formazione biancoazzurra hanno anche posato con lui per scattare qualche foto.

«Gradita sorpresa al palazzetto questo pomeriggio (lunedì, ndr) – ha detto il presidente Roberto Verdile –. È venuto a trovarci per una seduta di allenamento la stella dei Miami Heat Jimmy Butler. Il giocatore, in vacanza nel mediterraneo, ha scelto la nostra società per una lunga seduta di tiro».

Butler riceve dal sindaco Arturo Cerulli la pubblicazione che racconta Porto Santo Stefano e l'Argentario

Ad accoglierlo, oltre al presidente e all’allenatore Marco Giovani, anche i giocatori del team santostefanese, mentre il sindaco Arturo Cerulli e l’assessore Silvano Scotto gli hanno consegnato un libro sull’Argentario come omaggio.

«Abbiamo aspettato che completasse un ciclo di allenamenti spettacolare – racconta Cerulli –, la palla entrava nel canestro da tutte le direzioni e in continuità. Quando si è fermato lo abbiamo salutato dandogli il benvenuto, dicendogli che siamo stati felici che lui abbia scelto la nostra location per allenarsi. Gli abbiamo dato un libro fotografico dove si vedono tutte le bellezze dell’Argentario. È stato molto cordiale e si è prestato per farsi fare delle foto».

Jimmy Butler, classe 1989 che attualmente gioca con i Miami Heat, tra i tanti premi ricevuti in carriera ha anche preso parte per sei volte al celebre All-Star Game, dal 2015 al 2018, nel 2020 e nel 2021.

Con la nazionale di basket degli Stati Uniti ha vinto la medaglia d’oro olimpica nel 2016. Alto 201 centimetri, viene considerato come uno dei migliori difensori dell’Nba e può giocare sia da guardia che da ala piccola.

Originario di Huston, tra le squadre in cui ha militato figurano i Chicago Bulls, i Minnesota Timberwolves e i Philadelphia 76ers, prima di approdare a Miami nel 2019.

Il palazzetto del Pispino non è comunque nuovo al grande basket. Alcuni anni fa accolse per un’intera seduta di allenamento tutta la formazione dell’allora società della Montepaschi Siena, che in quegli anni dominava la serie A1 italiana, con una grande cornice di pubblico ad assistere alle gesta dei propri beniamini.