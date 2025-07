Violenza di genere. Diventare ’sentinelle’

Un progetto che parte dalla consapevolezza economica e sociale del ruolo delle professioni per contrastare la violenza di genere. "Sentinelle nelle Professioni" arriva a Orbetello grazie alla collaborazione tra Confartigianato e Soroptimist, con il coinvolgimento di imprenditori, professionisti e operatori del territorio. L’iniziativa sarà presentata martedì alle 18 nell’ex chiesa di Sant’Antonio, in via Dante Alighieri, in un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di Forze dell’ordine, esponenti del mondo del lavoro, delle professioni e del volontariato. L’obiettivo: costruire una rete concreta e capillare che sappia intercettare, con discrezione e preparazione, segnali di violenza sommersa, anche nei contesti quotidiani e lavorativi.

"Essere sentinelle – dice Monica Bicicchi (nella foto), presidente del settore Estetica di Confartigianato – significa assumersi una responsabilità collettiva: formarsi, saper ascoltare e contribuire anche al benessere invisibile delle persone. È un impegno che le nostre imprenditrici sono pronte a prendersi". L’iniziativa rientra nel più ampio piano nazionale "Read the Sign" sostenuto dal Soroptimist, come spiega la presidente Edy Rita Bronchi. "Vogliamo coinvolgere categorie professionali nei luoghi più frequentati da donne e ragazze affinché chi lavora in quei contesti possa riconoscere, senza invadere, i segnali della violenza: fisica, psicologica, economica, digitale". Un progetto che parla anche il linguaggio dell’economia: quello di un tessuto imprenditoriale consapevole del proprio ruolo sociale e pronto a essere parte attiva del cambiamento. Le prossime tappe saranno dedicate alla formazione degli operatori e delle operatrici interessati a entrare nella rete delle "Sentinelle nelle Professioni".