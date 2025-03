Carnevale di Follonica, ultimi verdetti. Vince il rione 167 Ovest

Follonica, 3 marzo 2025 – Il carro della 167 Ovest e la mascherata a terra di Senzuno. Sono questi i vincitori del Carnevale follonichese annunciati ieri al termine dell’ultima sfilata nella cittadina del Golfo. La Coppa Carnevale, invece, è stata assegnata al rione Senzuno e nel corso delle premiazioni Andrea Benini, presidente dell’Associazione Carnevale, ha consegnato ai fratelli Matteo e Mario Buoncristiani una targa in memoria del babbo Mario.

Per i carri, secondo posto ex aequo per quelli di Senzuno e Zona Nuova, mentre per le mascherate a terra piazza d’onore per Cassarello e terzo posto per la 167 Ovest.

Ha vinto dunque il carro sul tema “Il cuore oltre la pietra”, quello con Gargoyle, la creatura che veglia sulle antiche cattedrali osservando il mondo chiusi nel suo guscio, con un aspetto che incute timore. “Queste austere armature – spiegano gli ideatorid el carro –, spesso, celano cuori palpitanti, colmi di passione, ma fragili: combattuti tra la voglia di amare ed il timore di essere feriti. Attaccano per difendersi, soffrendone però le conseguenze nei rapporti con gli altri. Ma anche il cuore più protetto può trovare il coraggio di farsi spazio e aprirsi al mondo esterno, facendo cadere la sua armatura e facendosi vedere per quello che è realmente. E’ un atto di coraggio abbassare la guardia e permettere agli altri di scrutare la vera essenza”.

Inizialmente, a causa del forte vento, i carri dovevano solo essere esposti in piazza 25 Aprile, ma poi grazie ad una modifica del percorso (eliminando la zona più ventosa) alle 16.30 è stato possibile farli sfilare. Al termine della sfilata e delle premiazioni, c’è stato lo spettacolo pirotecnico e la festa si è conclusa intorno alle 19.30.