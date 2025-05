Meteo: maggio instabile e fresco, ecco quando arriva il vero caldo in Toscana

Firenze, 6 maggio 2025 - Il vero caldo? Ci sarà da giugno. Mentre maggio continuerà all’insegna di un meteo instabile e di temperature leggermente sotto la media del periodo. A dirlo sono i meteorologi del consorzio Lamma.

Secondo le loro ultime proiezioni, fino al 19 maggio, e con buona probabilità anche nella settimana successiva, non sono attese condizioni particolarmente calde. Anzi, il clima dovrebbe rimanere piuttosto fresco, con temperature massime comprese tra i 22 e i 25 gradi, valori inferiori rispetto alla norma del periodo.

L’assetto meteorologico è dominato da un flusso di correnti instabili, che favorisce una persistente variabilità atmosferica e la formazione di precipitazioni sparse, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Anche nel prossimo fine settimana si conferma un tempo variabile: le zone costiere godranno di una maggiore stabilità meteorologica, mentre nelle aree interne il rischio di rovesci ci potrebbe essere, specialmente nelle ore già calde.

«Non ci aspettiamo caldo fino al 20-25 maggio – spiegano dal Lamma –. I nostri modelli indicano che le temperature resteranno lievemente sotto la media, con un contesto di generale instabilità».

Meteo Toscana: maggio instabile e fresco, vera estate prevista da giugno

Le previsioni a lungo termine, pur non essendo molto affidabili oltre i sette giorni, mostrano una tendenza all’aumento delle temperature solo a partire dall’inizio di giugno. In quel periodo potrebbe iniziare una fase più stabile e calda, tipicamente estiva.

Nel frattempo, il mese di maggio continuerà a proporre condizioni favorevoli alle piogge, con il rischio di brevi ma intensi rovesci diffusi in diverse aree della Toscana e non solo. Una primavera che, almeno per ora, resta ben lontana dai primi veri tepori estivi.