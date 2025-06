Arezzo, 22 giugno 2025 – Porta Santo Spirito conquista la 41esima Lancia d'Oro dopo una Giostra tiratissima e bellissima che ha visto un primo spareggio per tutti e quattro i quartieri e poi un secondo a due tra Santo Spirito e Sant'Andrea. Nonostante il cambio di cavallo a poche ore dalla Giostra, Elia Cicerchia, in sella a Toni, ha centrato due cinque e con i due quattro di Gianmaria Scortecci ha regalato alla Colombina la Lancia d'Oro del Giubileo della Speranza. È stata Porta Crucifera ad aprire la Piazza con Gabriele Innocenti che ha subito mandato in visibilio il popolo rossoverde centrando il cinque. Dopo di lui Porta Santo Spirito che sceglie per primo Gianmaria Scortecci il quale però non va oltre il quattro. Stesso punteggio per Sant'Andrea che esordisce con Tommaso Marmorini. Chiude la prima serie di carriere Porta del Foro: scende sulla lizza Francesco Rossi che senza indugio va verso il Buratto e trafigge il Buratto al cuore: è 5 e la Chimera esulta. Si riparte con Lorenzo Vanneschi in sella all'esordiente Skate: 4. Tocca a Elia Cicerchia in sella a Toni dopo la defezione di Olympia a causa di una zoppia. Il giostratore della Colombina non sbaglia e colpisce il cinque, unico risultato possibile per restare in Giostra. Centro perfetto anche per Saverio Montini che in sella a Bianca va veloce contro il Buratto e porta anche il quartiere biancoverde a quota 9. Porta del Foro ha la possibilità di chiudere la Giostra con un cinque ma Matteo Vitellozzi, all'esordio in Giostra, colpisce il 4. Finite le carriere regolari tutti i quartieri a quota 9 vanno agli spareggi. Per Porta Crucifera va al pozzo Gabriele Innocenti, ma dopo il cinque della prima carriera il giostratore rossoverde non va oltre il due. Porta Santo Spirito manda al pozzo Gianmaria Scortecci: è un 4. Quattro anche per Port Sant'Andrea che manda in lizza Saverio Montini. Tocca a Porta del Foro che di nuovo potrebbe chiudere la serata con un cinque, ma Francesco Rossi, marca 3 punti che vengono decurtati di due per carriera lenta: solo 1 il punteggio dei giallocremisi. Spareggio a due tra Santo Spirito e Sant'Andrea. Elia Cicerchia infila di nuovo il cinque. Tommaso Marmorini si ferma sul quattro. La piazza esplode in un tripudio di giallo e di blu. Santo Spirito porta ai Bastioni la Lancia d'Oro dedicata al Giubileo della Speranza.