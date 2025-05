Temporali e il traffico va in tilt. Sottopassi e strade allagate. Disagi nella zona di Careggi

di Lisa CiardiFIRENZEUn continuo alternarsi fra scrosci temporaleschi e momenti di tregua. È andata avanti così, non senza disagi e allagamenti localizzati di strade e giardini, la giornata di ieri, a Firenze e provincia. "Abbiamo registrato, a livello toscano, fino a circa 100 millimetri di pioggia nel corso della giornata – ha spiegato Gianni Messeri, previsore del Lamma - con intensità massime di 60-70 mm in un’ora. Questo racconta chiaramente il carattere temporalesco delle precipitazioni. Per la provincia di Firenze, le intensità maggiori si sono avute in Mugello, a San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo, mentre in città siamo arrivati a 40-50 mm". Un impatto retto senza grandi problemi dai corsi d’acqua grandi e piccoli, ma che ha provocato diversi disagi al traffico e agli spostamenti. A metà mattina, gli scrosci di pioggia hanno mandato in tilt la Firenze-Pisa-Livorno, con diversi rallentamenti fra Lastra a Signa e Firenze. Importanti ristagni d’acqua si sono registrati anche nella zona di Careggi, soprattutto nel tratto stradale in prossimità dell’ingresso del pronto soccorso.Disagi poi a Gavinana, dove alcuni avvallamenti stradali si sono trasformati in enormi pozze d’acqua e lungo il viale Matteotti, davanti al cinema Principe, dove si è formato nel pomeriggio un ampio ristagno di acqua che ha suscitato le lamentele dei passanti. Disagi infine nel sottopasso della stazione di Rifredi, che tanti utenti del servizio ferroviario hanno dovuto percorrere per raggiungere i treni, nonostante la presenza diversi centimetri di acqua. E oggi? "Avremo ancora instabilità, anche se con una riduzione d’intensità e con fenomeni via via più isolati – ha spiegato ancora Gianni Messeri -. Ci sarà qualche precipitazione maggiore nella provincia senese, mentre andrà progressivamente meglio su Firenze. Anche nei prossimi giorni questa situazione d’instabilità non sembra voler finire: resterà per buona parte di questa settimana e, allo stato attuale, anche della prossima".Per la giornata di oggi, in particolare, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che riguarda quasi tutta la Toscana. In particolare, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali, il codice giallo sarà in vigore fino alle ore 20 su tutta l’asta dell’Arno e nelle zone interne centro meridionali. Fino alle ore 13, invece, riguarderà le aree della Toscana nord-occidentale, il bacino Bisenzio-Ombrone, il Mugello e la Romagna toscana. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana.