Arezzo, piove dentro una casa popolare: donna di 76 anni costretta a trasferirsi

Arezzo, 6 maggio 2025 – Piove dentro una casa popolare. Il maltempo non risparmia nemmeno Arezzo. Le forti piogge non solo hanno inondato le strade della provincia di Arezzo ma si sono anche riversate anche in un alloggio popolare in via Concino Concini (alloggi di Arezzo Casa). Il video è stato diffuso in queste ore dagli inquilini che ci abitano che hanno voluto denunciare le condizioni in cui vivono.

Piove dentro una casa popolare ad Arezzo

Nelle immagini si vedono i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto, il pavimento completamente allagato e alcuni secchi messi in corrispondenza delle perdite per raccogliere i “fiumi” di acqua. “Questa è la situazione, e dentro c’è una persona di 76 anni che non può gestire la situazione”, dice l’autore del video. La signora di circa 80 anni che abita nell’appartamento è stata trasferita a casa di una familiare, mentre l’appartamento è stato coperto da teli impermeabili. Del fatto è stato informato sia il Comune di Arezzo che Arezzo Casa.

Albero caduto sulla statale

Ma non solo. Disagi anche sulle strade. Ieri un albero è caduto sulla strada statale 69, nel comune di Arezzo, tra la frazione di Indicatore e Pieve a Maiano. Uno dei due sensi di marcia è rimasto praticamente bloccato fino alle operazioni di messa in sicurezza portate avanti dai pompieri di Arezzo. Nessuna persona è rimasta ferita.