Bombe d’acqua e smottamenti. Piove nel posteggio stazione

Smottamenti, frane e allagamenti hanno creato disagi in città e anche in alcune zone della provincia, intorno a Siena. L’allerta arancione diramata dalla Regione Toscana anche per la nostra provincia non ha deluso le attese sebbene non si siano verificati gravissimi danni. Guardia alta anche nella zona commerciale di Massetana dove il livello del torrente che l’autunno scorso esondò si è innalzato pericolosamente, in quanto confluiscono in esso diversi corsi d’acqua. Segnalazioni ci sono state dai cittadini per Pian dei Mori perché si pattinava sull’asfalto, acqua e fango al Rospaglio, ma anche nell’area di San Rocco ci sono stati disagi comunque risolti.

In città il Comune ha segnalato anche l’allagamento (accade spesso) del sottopasso che dal palazzetto porta verso via Mazzini, all’altezza della stazione. Fortunatamente poi l’acqua è defluita. Non è stata una sorpresa per gli automobilisti vedere l’acqua all’interno del parcheggio della stazione che ha sempre presentato il problema infiltrazioni sin da quando è stato realizzato. Rabbia poi per chi transitava in via Aldo Moro dove si viaggiava su un torrente d’acqua, quasi come nell’ultimo alluvione di ottobre.

Le precipitazioni hanno causato uno smottamento in strada di Collinella dove sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale: fortunatamente è bastato transennare senza chiudere la carreggiata. A Monteroni sono state registrate precipitazioni di circa 20 millimetri di cui 16,2 in soli quindici minuti, per evidenziare l’intensità in alcune aree. Grandine nella zona di Chiusdino-Ciciano. Non collegato al maltempo, invece, il problema al segnale televisivo. "Il Comune di Siena ha comunicato agli operatori Tim un guasto nella zona di via dei Pispini e Porta Romana, criticità emersa nella giornata di domenica 4 maggio e sulla quale si è lavorato nell’intera giornata di lunedì. A causa delle condizioni meteo gli operatori Tim lavoreranno anche nella giornata di oggi per risolvere definitivamente la problematica", spiega palazzo pubblico.

La.Valde.