Siena verso il Palio, tante “chiacchiere” su Zio Frac. Benitos, si parla di un lieve infortunio

Siena, 22 giugno 2025 - Tuoni, fulmini e pioggia torrenziale. Alle 5, quando già il Comune e gli addetti ai lavori si mettevano in moto per le previsite, fissate un’ora più tardi, il diluvio. E molti sono tornati con il pensiero alla stagione 2024, funestata dalla pioggia. Come se l’inizio delle operazioni che portano al Palio calamitassero i temporali. Morale: l’avvio della previsita è slittato di due ore. Anche se i veterinari, per recuperare tempo, quando Tale e quale è arrivato con Carburo alla clinica del Ceppo alle 7.35, l’hanno chiamato immediatamente. Stamani nessuno è mancato, compreso Remorex con Veleno II e Zio Frac, portato da Bellocchio. Presenti tutti i nomi ritenuti interessanti, soprattutto per il debutto. A partire da Diamante grigio che Brigante, ha detto, monterà alle prove di notte. Ma anche Diocleziano, allenato da Carburo, potrebbe essere un soggetto che i capitani la notte e per la Tratta guarderanno.

I cavalli di Carburo stamani al Ceppo

Tante le voci su Zio Frac. «Ci sono chiacchiere – taglia corto Bellocchio – farà le prove di notte perché anche se ha corso il palio e l’ha vinto ha saltato un anno – poi decideranno i veterinari». Ma soprattutto i rumors stamani riguardavano l’arrivo di Benitos al Ceppo, fissato per le 17.

Si parla di un lieve infortunio per il barbero che ha vinto l’ultima Carriera nella Lupa montato da Velluto, che potrebbe tuttavia pregiudicare la sua presenza al Palio di luglio, tornando poi regolarmente ad agosto. Non resta che attendere la ripresa delle previsite: sarà il primo cavallo del pomeriggio, Benitos, ad essere visto dai veterinari.

