Weekend ancora estivo in Toscana, ma da lunedì cambia tutto: le previsioni meteo

Firenze, 2 maggio 20925 – Caldo con picchi di 28 gradi. Un ponte del Primo maggio in Toscana che prosegue all'insegna del tempo asciutto e molto mite. Ma l'instabilità atmosferica è dietro l'angolo.

Dopo un avvio di maggio caratterizzato da un'ondata di caldo africano, i meteorologi prevedono un brusco cambiamento a partire da domenica 4 maggio, con l'arrivo di temporali e il rischio di grandinate.

Il meteorologo Antonio Sanò conferma che “l'inizio del weekend sarà segnato da una forte pulsazione dell'anticiclone africano. Questo porterà non solo stabilità atmosferica e sole, ma anche un aumento significativo delle temperature.Il caldo si farà sentire in al Centro con un'atmosfera che ricorderà quella estiva”.

Cambia lo scenario meteo in Toscana: da lunedì pioggia e abbassamento delle temperature

"Tuttavia - continua il meteorologo - l'alta pressione non sarà duratura. Già da domenica 4 maggio, correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa inizieranno a farsi sentire. Questo causerà, tra il pomeriggio e la sera, lo sviluppo di imponenti celle temporalesche. I primi temporali interesseranno le Alpi, per poi estendersi rapidamente alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qualche fenomeno piovoso potrebbe raggiungere anche Liguria, Toscana e alto Lazio. A causa del forte contrasto tra le masse d'aria diverse - le correnti fresche in arrivo e il caldo preesistente - e l'elevata energia potenziale in gioco, non si esclude il rischio di grandinate localizzate”.

Woman hand with umbrella in the rain in green nature background

Anche gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano il cambiamento del tempo per la prossima settimana a causa di un flusso di correnti instabili sul Mediterraneo che porterà piogge e temporali per diversi giorni sulla nostra Penisola, il tutto con temperature in calo su valori in media o poco sotto.

Le previsioni del consorzio Lamma: Sabato 3 aprile: poco nuvoloso per il transito di nubi alte e sottili. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mossi o quasi calmi. Temperature: in aumento le minime, in calo le massime. Domenica 4 aprile: in mattinata poco nuvoloso per velature. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con piogge sparse più probabili sulle zone centro-meridionali a partire dal litorale. In serata piogge sulle zone settentrionali. Venti: deboli meridionali con rinforzi di Scirocco lungo il litorale. Mari: poco mossi con morto ondoso in aumento. Temperature: stazionarie.