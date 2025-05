E all’improvviso l’estate: Toscana, 1 maggio in spiaggia, costa presa d’assalto

Firenze, 1 maggio 2025 – Qualcuno si è goduto il bel tempo soltanto solamente per un giorno, dovendo poi lavorare il venerdì. Altri invece rimarranno sulla costa per tutto il ponte, che si chiude domenica 4. Tutti hanno scelto il mare nella giornata del primo maggio. In Toscana le spiagge sono state prese d’assalto in questa mini vacanza che sa d’estate.

Tutti in Spiaggia a Viareggio: la costa toscana è stata presa d'assalto dai turisti nel ponte del primo maggio (Foto Umicini)

Il sole a picco, le temperature davvero quasi estive non hanno lasciato spazio a esitazioni. Chi ha potuto è partito per la costa. E lo si è visto fin dalla mattina, con code e rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno in direzione mare.

Tutta la costa toscana ha registrato ottime presenze. Dalla Versilia alla costa pisana, fino a quella livornese fino all’Isola d’Elba. E poi ancora Follonica, la costa grossetana, l’Argentario.

Per gli operatori economici è stato il momento degli affari, con i ristoranti sul mare e gli stabilimenti balneari molti a pieno regime. E’ stato il momento perfetto per la prima tintarella della stagione. Il meteo d’altronde lo aveva previsto: sole, cielo sereno e temperature in deciso rialzo.

Gente in spiaggia sulla costa viareggina nella giornata del 1 maggio (Umicini)

Il bel tempo, spiega il servizio meteorologico regionale toscano del Lamma, continuerà almeno fino a domenica. Lunedì è atteso invece il passaggio di una intensa perturbazione. Insomma cambieranno le carte in tavola dal punto di vista meteo. Ma intanto, il ponte è salvo. Per la gioia appunto dei tanti vacanzieri italiani e stranieri adesso in Toscana ma anche per gli operatori commerciali.