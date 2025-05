Primo Maggio, tutti al mare. Delirio in FiPiLi, code da Montelupo a Lavoria

Firenze, 1 maggio 2025 – Conviene armarsi di pazienza e non lasciarsi prendere dall’ansia. Perchè alle 11,30 di stamani, giovedì 1 maggio, i tempi di percorrenza da Firenze a Calambrone, cioè il tempo stimato per percorrere tutti i circa 100 km della Firenze-Pisa-Livorno, era di circa 2 ore.

Sono in molti ad aver scelto il mare per la classica gita fuori porta in occasione della Festa dei Lavoratori, ma la grande mole di traffico che si è riversata in FiPiLi ha generato lunghe e importanti code. I tratti maggiormente congestionati sono quelli tra le uscite di Empoli Est e Empoli Centro e tra gli svincoli di Pontedera, ma si viaggia a scartamento ridotto anche nei pressi di San Miniato e Santa Croce. Ad aggravare la situazione anche alcuni incidenti, avvenuti nei pressi di Montopoli e San Miniato, che hanno generato ulteriori rallentamenti.

Insomma, come testimoniano i numerosi post sul gruppo Facebook “I Dannati della FiPiLi”, quella di mettersi in viaggio lungo la FiPLi nella mattinata di oggi non è stata una buona idea. E c’è da scommettere che anche nel pomeriggio, quando si tratterà di rientrare, le code non tarderanno ad arrivare.