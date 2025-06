Arezzo, 22 giugno 2025 – Il Consigliere Comunale Menchetti ha perso un’altra buona occasione.

Dal Comune di Arezzo, in un curioso sodalizio bipartisan, continuano ad arrivare gli

attacchi al comitato Emergenza Lupo – Arezzo, che dal 2023 non ha fatto altro che

informare ed organizzare eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della

sovrappopolazione dei lupi nei territori antropizzati.

Dalle assise della “Città dei lupi” sono piovute offese, diffamazioni, critiche sterili e perfino

minacce: tutti tentativi di zittire chi porta dati e scienza sul tavolo.

I fatti ci hanno dato ragione.

La scienza ed i fatti.

Il Consiglio d’Europa, con la Convenzione di Berna (del 1979) ha istituito la protezione

rigorosa del lupo, in quanto ritenuto all’epoca in un quantitativo che ne metteva in pericolo

la specie, basandosi su criteri scientifici.

Oggi, dopo 46 anni, gli stessi criteri ne hanno disposto il declassamento, aprendo la

strada alla gestione della specie, evidentemente chi sostiene che ancora oggi non

vadano abbattuti i lupi in eccesso e quelli pericolosi, o è ignorante o ha un

approccio antiscientifico.

Infatti la Commissione Europea ha subito ratificato la modifica alla Convenzione di Berna.

Senza aspettare il declassamento, in realtà è dal 1997 che avremmo potuto eliminare i lupi

problematici, ma nessun governo ne ha mai avuto il coraggio.

Ovviamente stiamo parlando dei governi italiani, perché praticamente tutta l’Unione

Europea ha iniziato da anni il contenimento dei lupi e solo l’Italia continua a lasciar

distruggere l’allevamento estensivo e la fauna selvatica, mettendo a repentaglio anche

l’incolumità delle persone (19 aggressioni alle persone sono solo quelle certificate da

ISPRA).

La Svizzera (che fa parte del Consiglio d’Europa ed ha aderito alla Convenzione di Berna)

ha cominciato da due anni a fare gli abbattimenti preventivi (gestione proattiva) e la

gestione dei lupi, pur garantendo la tutela della specie e riconoscendone l’importanza negli

ecosistemi.

Il 27 maggio 2025 il Governo Federale della Svizzera ha diffuso un comunicato con il

quale l’Ufficio Federale dell’Ambiente comunicava il successo della gestione

proattiva del lupo, con una popolazione non più in crescita ed un calo sensibile

delle predazioni e delle minacce ed aggressione alle persone.

https://cms.news.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-nsbcch-files/files/

2025/05/26/1dadb5d8-0b85-44e0-a504-0ff1976c8c85.pdf

Il Comune di Arezzo invece continua ad andare nella direzione opposta, e il Consigliere

Menchetti va anche oltre, perché si è fatto concedere la “Sala Rosa” del Comune per dare

voce ad un personaggio quantomeno discutibile, nei confronti del quale il Comitato

Emergenza Lupo – Arezzo, nelle settimane scorse, ha sporto querela per diffamazione

aggravata.

Conoscendo bene i contenuti della propaganda della signora Caterina Blasi (nome d’arte

“lafaunista”), nei social del comitato abbiamo ironizzato definendolo “un evento imperdibile

sul fronte della disinformazione e del fanatismo lupista”.

...perché alla fine di questo si tratta, la questione lupo non è più scientifica da almeno 15

anni, oggi chi difende ad oltranza il lupo lo fa seguendo la fede, non la scienza.

Oggi la scienza dice che il lupo non ha più bisogno di una tutela ferrea.

L’organizzazione più importante e prestigiosa per la tutela della natura, l’IUCN, ha stabilito

il livello di rischio di estinzione della specie, catalogandolo a livello “LC” (Least Concern -

rischio minimo), al pari del cinghiale, della nutria, del ratto grigio e del pesce siluro.

Sostenere il contrario è antiscientifico, nonostante il possesso di una laurea conseguita

“ieri” con una tesi sul lupo.

Secondo il Consigliere Menchetti non avremmo dovuto criticare questo evento, dando

dell’immaturo al Presidente del comitato, reo di aver esercitato un legittimo diritto di

critica.

“Ecco perché mi è dispiaciuto leggere il post del presidente del comitato emergenza lupo.

Mi sarei aspettato un atteggiamento maturo e una volontà di confronto che evidentemente

non ci sono.”

https://www.facebook.com/share/p/1AhqUxvtHP/

Consigliere Menchetti, col fanatismo noi non

ci confrontiamo, il comitato “Emergenza

Lupo – Arezzo” si rivolge alle persone

normali, non a quelle accecate dal

fanatismo, di sicuro non ci confrontiamo con

chi mette i “like” alle minacce di passare alle

vie di fatto contro di noi.

E non ci venga a parlare di confronto,

quando lei porta in uno spazio istituzionale

un personaggio che ha diffamato delle

persone per bene, oneste ed incensurate,

accusandole di organizzare gli “squadroni

della morte” per andare ad uccidere i lupi,

che plaude ai commenti violenti che incitano

a toglierci di mezzo in qualsiasi modo, anche

passando alle vie di fatto.

Se davvero avesse voluto creare uno spazio

di confronto, per quale motivo non ha chiesto

anche a noi di intervenire?

Per quale motivo da voce a chi non ha mai

posseduto un animale allevato e non ad uno

delle migliaia di allevatori che da decenni

lamentano questo delirio causato dal cieco

animalismo?

Uno degli screenshot della campagna

diffamatoria organizzata da Caterina Blasi

contro il nostro comitato, che ha chiesto alla

popolazione aretina di segnalarci la presenza

dei lupi nei territori.

Consigliere Menchetti, lei che negli spot televisivi attacca gli allevatori che, a suo dire, non

sarebbero in grado di tutelarsi, cosa risponde a quelli che curavano le colonie feline e i lupi

le hanno sterminate? E quelli che si sono visti predare il proprio cane, mentre era al

guinzaglio o si trovavano in giardino? E le decine di persone attaccate dai lupi?

Consigliere Menchetti, prima di parlar male degli allevatori, dovrebbe avere la decenza di

informarsi, perché la Regione Toscana risarcisce solo gli allevatori che hanno attuato gli

strumenti di difesa dal lupo, dimostrando di fatto che le cosiddette “difese” sono inutili.

Consigliere Menchetti, le persone normali dovrebbero interrogarsi se serve a qualcosa

sprecare mezzo milione di euro di denaro pubblico all’anno, solo in Toscana, per ripagare

gli animali predati, quando quei soldi potrebbero essere impiegati in modo sensato, solo

riducendo il numero di lupi. Ogni lupo toscano costa 500€ all’anno, solo di danni agli

allevamenti.

E in tutto questo delirio lei continua a propagare un messaggio falso e pericoloso, dando

voce a personaggi come la signora Caterina Blasi?

Il Comune di Arezzo dovrebbe poi vergognarsi, ancora una volta, a dare il patrocinio ad

iniziative come queste, con personaggi del genere, nei confronti dei quali ci siamo sentiti in

obbligo di adire alle vie legali per difendere il buon nome e l’immagine del comitato e dei

suoi componenti.

Dal post del Consigliere Comunale nasce una riflessione proprio sulla libertà di

espressione e di critica, che nella sua fantasia deve essere a senso unico, contro la nostra

attività.

Gli ricordiamo quando, nel gennaio del 2023, alcuni dei suoi sodali del Movimento 5 Stelle

(ma non lui personalmente) cercarono di interrompere i lavori del nostro convegno di

Rigutino, gli stessi che poi scapparono di fronte alle proteste dei numerosissimi astanti,

ebbero poi il “coraggio” di chiamare le forze dell’ordine dicendo che c’erano problemi di

ordine pubblico dentro la sala.

Le forze di polizia intervenute, invece constatarono che, una volta scappati i grillini, non

c’erano più problemi di ordine pubblico.

Lui stesso diramò un comunicato stampa con il quale ci criticava pesantemente, perché a

suo dire non avremmo dovuto parlare delle predazioni:

"Sono mesi che leggiamo, in alcuni media locali e nei social, articoli e post che a

nostro avviso fomentano una campagna di disinformazione e odio verso il lupo,

animale particolarmente protetto dalla legge nazionale italiana e da convenzioni

europee. Nessuno nega che la specie si possa essere moltiplicata e che segua il

proprio istinto di predatore. E' assurdo quindi pubblicare a ripetizione sanguinose

foto di pecore o mufloni predati.”

Nello stesso comunicato ci attaccò anche per aver impedito l’azione di disturbo di una

facinorosa: “Quando una mite esperta del gruppo "Foreste Foreste" del Trentino ha

preso la parola per cercare di rassicurare la gente sull'inutilità di temere

personalmente il lupo, è stata interrotta...”

In realtà la “mite esperta” non era né mite né esperta, si trattava di una pregiudicata, già

condannata per l’aggressione ad un agente di polizia e totalmente priva di qualifiche.

https://www.arezzonotizie.it/politica/emergenza-lupo-movimento-cinque-stelle.html

Il Consigliere Menchetti ha perso un’altra buona occasione, purtroppo all’interno del

Comune di Arezzo è in “buona” compagnia.