Meteo Toscana: allerta gialla, possibile altra pioggia mercoledì 7 maggio

Firenze, 6 maggio 2025 – C’è una nuova allerta gialla in Toscana, la terza allerta consecutiva tra lunedì 5 e mercoledì 7 maggio. Proprio per mercoledì è stato diramato un avviso per rischio idraulico. L’allerta riguarda esclusivamente la provincia di Grosseto e il bacino del fiume Ombrone, che secondo la Protezione Civile potrebbe vedere il suo livello innalzarsi. Questo per possibili precipitazioni che interesseranno proprio la Maremma

I comuni interessati

Ma ecco i comuni interessati dall’allerta. Grosseto città, Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castiglione d’Orcia (Siena), Cinigiano, Civitella Paganico, Montalcino, Pienza, San Quirico d’Orcia (Siena), Scansano, Seggiano.

L'allerta gialla per rischio idraulico riguarda principalmente il bacino dell'Ombrone

Le previsioni

Anche i prossimi giorni, secondo il Lamma, potrebbero essere caratterizzati dall’instabilità, con possibili nuove piogge se pur di intensità minore. Per la giornata di mercoledì 7 gennaio si prevede un cielo nuvoloso con rovesci sparsi. Le temperature saranno in calo, il che conferma il periodo “fresco” dopo il caldo che ha caratterizzato ad esempio il ponte del primo maggio, con tanta gente al mare.

Pioggia possibile, anche se lieve, nella giornata di giovedì 8 gennaio nella parte centrale della Toscana. Parzialmente nuvoloso nel resto della regione. Le temperature stazionarie o in lieve calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime.