Una doppietta del Bbc. Reggio Emilia spazzato via

BASEBALL

Il Bbc Grosseto torna da Reggio Emilia con una doppietta. Dopo il successo nella prima partita, gara due in Emilia è un match senza storia. I biancorossi vincono infatti 13-0 con conclusione per manifesta dopo 7 inning. Grosseto segna tutti i punti tra il terzo e il sesto inning mettendo a segno be­n 17 valide contro le 2 della Palfinger, tenuta a bada dal trio Marcial-Pineiro-Gomez, il trio di pitcher stranieri dei maremmani che hanno dimostrato finalmente di poter reggere una partita dopo troppi passaggi a vuoto. Solo il partente Marcial, in 5 riprese, concede due valide (a Dentoni e Urena) e due basi-ball, mentre i due rilievi tengono a zero le mazze reggiane nelle ultime due frazioni. Nell’attacco del Bbc brillano soprattutto Deotto con 4/4 e 4 RBI e Martini con 3/5, mentre Exposito e Cinelli portano a casa due punti a testa. Buona la prova anche dei giovani chiamati in causa in questa settimana: da Franceschelli a Green, due ragazzi che possono essere molto utili alla causa biancorossa. Adesso la squadra di Del Santo è attesa da una serie di partite molto complicate che dovranno dare l’esatta dimensione di un nove che per il momento non si è espresso come la dirigenza chiedeva dall’inizio della stagione. Sicuramente l’arrivo di Garbella darà una grande mano al monte italiano, reduce da troppe brutte figure.