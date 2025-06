Il Bbc torna al successo a Reggio

BASEBALL

Torna alla vittoria il Bbc Grosseto, dopo otto sconfitte e lo fa con uno shutout e una sola valida subita contro la Palfinger Reggio Emilia (0-3 il finale). Il successo esterno di Reggio Emilia arriva a poche ore dalla decisione del taglio dei due esterni olandesi Rushenten Tomsjansen e Jiandido Tromp, avvenuto venerdì sera alla vigilia della partenza. All’inizio della prossima settimana, il 1° luglio arriverà Giovanni Garbella, mentre rientrerà Profar. Il Bbc Grosseto, dopo essere stato frenato dalla difesa reggiana, sblocca il risultato al 4° inning. Il partente locale Zanchi mette in base per ball Martini ed Herrera. Il singolo di Cinelli spinge a casa il primo punto biancorosso.

Valida anche la battuta di Greene, il giuovane che sta uscendo alla distanza dimostrando di essere il giovane con miglior talento. Vaglio batte in doppio gioco, ma la prima valida della stagione di Tommaso Franceschelli, un doppio, porta a casa Cinelli e Greene per il 3-0. Al cambio di campo Giulianelli (che ha chiuso le 3.2 riprese lanciate con 72 lanci) alterna eliminazioni al piatto (Rodriguez e Scala) e basi ball (Tejada, Robles e Tentoni), tanto che con tutti i cuscini pieni e due eliminati il manager Carlo Del Santo chiama sulla collinetta Nicola Garbella, che fa battere Ceriali su Martini, per la terza eliminazione. La partita dei reggiani chiude qui, per l’incredibile prova di Garbella che chiude le successive quattro riprese con dodici eliminazioni di fila, dei quali sei strike out.

L’italoamericano ha effettuato appena 25 lanci, con 19 strike, prima di lasciare la pedana a Federico Robles. In ogni caso anche il Bbc non riesce a combinare niente per l’efficace rilievo di Gerardo Ciofani, che concede appena una valida nei quattro turni lanciati.

Per il Bbc una vittoria dell’orgoglio che fa ben sperare per il proseguo della stagione.