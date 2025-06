Legambiente, dalla parte di mare e natura

TALAMONE’Ambientalismo’ inteso come azioni concrete di difesa del mare e della natura.

"Oggi (ieri, ndr) a Talamone - ha dichiarato Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente - in attesa di ’Festambiente’, siamo scesi sul concreto, raccogliendo in centro metri di scogliera una trentina di grossi sacchi pieni di plastica, polistirolo e altre sostanze non biodegradabili. In un luogo difficilmente accessibile, volontari, ambientalisti, assessori comunali e Banca Tema, raggiunto a bordo di piccole imbarcazioni di pescatori e diportisti locali, hanno ripulito uno dei tratti più belli della costa del Parco della Maremma.

I risultati di questa campagna, in vista di "Festambiente", sono stati illustrati durante una conferenza ospitata dal Circolo AICS di Talamone, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Luca Minucci assessore di Orbetello, Francesco Carri di Banca Tema, Angelo Gentili, Margherita Ambrogetti Damiani e Laura Cutini del Parco della Maremma.

"Tutti dobbiamo essere consapevoli che le comunità locali, insieme, devono proteggere il mare, sempre più inquinato da microplastiche e sostanze pericolose. Questi inquinanti stanno alterando i normali cicli biologici, sia dei cetacei, sia dei pesci, con conseguenze che si ripercuotono anche sugli esseri umani".

Michele Casalini