Parcheggi, la soluzione: "Area ex capannone Varoli. Lì cento posti auto"

MONTE ARGENTARIO Parcheggi, l’amministrazione Cerulli tenta la rivoluzione con quasi 100 posti auto nell’area dell’ex Capannone Varoli e l’acquisizione del giardino Iacovacci. Non solo posteggi nell’ex Aeronautica: l’attuale giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica in linea tecnica sulla riqualificazione dell’area contigua all’ex Capannone Varoli in via Scarabelli a Porto Santo Stefano. I lavori avranno un costo di circa 500 mila euro, con il Comune che punta a ricevere dalla Regione contributi per gli interventi di rigenerazione urbana per poterli sostenere. I posti auto che verranno realizzati saranno in tutto 99 con strisce blu, oltre a nuovo verde pubblico e illuminazione. Nell’area, nei giorni scorsi, erano anche iniziati dei lavori da parte dell’Enel per la realizzazione di una cabina per il miglioramento della rete elettrica, visto anche il black out che aveva colpito l’Argentario a Ferragosto dello scorso anno. Lavori che hanno subito un intoppo a causa del ritrovamento di un muro sotto il terreno, che dovrà essere analizzato al georadar nei prossimi giorni per scoprirne l’origine. Nel prossimo consiglio comunale, inoltre, si parlerà dell’atto di indirizzo per l’attivazione di tutte le procedure finalizzate all’acquisizione del bene immobile "ex Giardino Iacovacci" di Porto Santo Stefano. Un’area che, negli anni, ha visto presentati vari progetti a metà tra il pubblico e il privato – essendo appunto l’area di proprietà privata – data anche la valenza di interesse per la collettività dell’area in questione. Progetti però mai portati a compimento. L’idea del sindaco è quella di acquisire la zona, al costo di oltre 4 milioni, con l’obiettivo di realizzare al suo interno un parcheggio più bello e curato rispetto a quello attualmente presente. In assise, tra le altre cose, mercoledì si parlerà anche della ratifica della delibera sulla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027; del recesso unilaterale dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra il Comune di Monte Argentario e il Comune di Manciano; dell’attuazione della disposizione sull’adozione di misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali. Andrea Capitani