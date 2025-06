’Music & Wine’ a Montepescali. Il Trio Lanzini e ’Un palco all’Opera’

Terza tappa del 35° Festival internazionale ’Music & Wine’ con il concerto del Trio Lanzini che oggi alle 21.15 porterà la propria armonia di suoni nella bellissima chiesa di San Niccolò a Montepescali. La famiglia Lanzini (famiglia di musicisti da almeno tre generazioni) si presenta con il proprio Trio formato dal padre Giovanni, clarinettista di lungo corso e conosciuto a livello internazionale, e i figli Elisa al violino e Michele al violoncello, giovani docenti e professionisti affermati già membri di orchestre e di gruppi di musica da camera di rilievo.

Il trio accoglierà il pubblico nell’antichissima chiesa con ’Un palco all’Opera’, un programma che farà rivivere ciò che si respirava nei salotti italiani di metà Ottocento, luoghi di incontro fra intellettuali, artisti, scrittori, musicisti e patrioti e dove l’universo femminile delle eroine protagoniste delle opere liriche e delle operette si intrecciava a quello delle primedonne, delle cantanti affermate e delle padrone di casa facoltose e influenti in ambienti ricchi di fascino, eleganza e raffinatezza. Un mondo, quello del salotto, che oggi nell’epoca della comunicazione globale appare anacronistico e lontano nel tempo ma che invece è stato determinante per le sorti dell’arte, della letteratura e della storia politica europea e che per un attimo, in questo spettacolo, torna ad ammaliare e ad accarezzare il pubblico in una atmosfera dolcemente sospesa.

Il concerto, dopo tre meravigliose arie tratte dal “Don Giovanni” e da “Le Nozze di Figaro” di Mozart, il trio proporrà una fantasia tratta dalla “Traviata” di Giuseppe Verdi, seguita da una brillante suite della “Carmen” di Bizet, per poi tornare all’Opera italiana con un meraviglioso “trittico” di arie pucciniane quali “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi, “Vissi d’arte” da Tosca e “Quando me‘n vò” da “Boheme”. Chiuderà quindi il concerto una briosa carrellata di arie tratte dall’operetta “La Vedova allegra” di Franz Lehar.

Il Trio Lanzini ha già avuto modo di esibirsi sia nei maggiori festival musicali italiani sia in quelli di vari Paesi europei ed extraeuropei. Nel 2023 ha realizzato il cd “Il Salotto Musicale” che sta riscuotendo un grande successo. Un altro incontro con la grande musica, insomma, per una serata magica da trascorrersi sul “balcone sulla maremma” come viene definito il borgo di Montepescali. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.