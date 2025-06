Music & Wine ’Di Fulvio Trio’ per il debutto

Prende il via oggi l’edizione numero 35 del Festival Music & Wine con il concerto del ’Maurizio Di Fulvio Jazz Trio’ in programma oggi alle 21 nella Fattoria Le Pupille, a Istia. La formazione è composta da Alessia Martegiani (voce), Ivano Sabatini (contrabbasso) e Maurizio Di Fulvio (chitarra) e presenterà ’Classical italian songs & latin jazz’, un’interessante carrellata musicale dove, attraverso accostamenti singolari, il trio propone un’interpretazione elegante e trascinante dal ’choro brasileiro’ alla tradizione napoletana ma allo stesso tempo eclettica e pulsante con l’esecuzione di ’standard latin-jazz’ e ’classical music’.

Maurizio Di Fulvio è considerato tra i chitarristi più interessanti della scena internazionale e Alessia Martegiani è una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale. Si avvicina giovanissima alla musica con lo studio del pianoforte e del canto. Approfondisce a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino-americane e afro-americane, effettuando tournèe in Brasile, dove collabora con importanti musicisti e si produce in esperienze live e in studio. Ha studiato improvvisazione jazz con Clayton, Taylor, Jackson e si è laureata all’Università Dams di Bologna. Ivano Sabatini è un contrabbassista esperto e dalla solida preparazione e apprezzatissimo nell’ambito del jazz italiano, che passa da accompagnatore a voce solista, creando atmosfere ricche di bellezza melodica e pregevole musicalità.

Prima del concerto (alle 19 e alle 20) ci sarà inoltre la possibilità di partecipare alla visita guidata dell’Azienda (informazioni e prenotazioni al numero 353 3928130), mentre dopo il concerto la serata si concluderà con un brindisi offerto dall’Azienda Le Pupille. L’ingresso allo spettacolo, come tutti quelli del Festival (ad eccezione dell’evento del 13 giugno che comprende anche la cena) è gratuito e senza prenotazione. Tutto il programma completo del Festival è consultabile sul sito www.musicwinefestival.it ed ulteriori informazioni possono essere richieste agli ’Amici del Quartetto’ sia via Whatsapp (al numero 333 9905662).