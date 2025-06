Doppio appuntamento con il ’Saturnia Festival’. Oltre alla musica, le tradizioni

Il ’Saturnia Festival’, che celebra il ventennale della rassegna, continua a offrire esperienze artistiche di altissimo livello, con due eventi musicali che promettono di incantare gli spettatori e valorizzare le meraviglie del territorio. Musica, emozione e giovani talenti saranno i protagonisti di questi appuntamenti, che si terranno in alcune delle location più suggestive della zona, con ingresso gratuito.

Il primo evento, che si terrà giovedì alle 19.15, avrà come palcoscenico il Castello della Marsiliana, una delle perle storiche della Maremma. Il concerto, intitolato "Armonie di suoni", vedrà protagonista il gruppo "Sounds of Today" (nella foto), composto da giovanissimi musicisti che stanno già facendo parlare di sé nel panorama del jazz e del fusion. Gabriele Milani alla tromba, Luca Tonini al contrabbasso, Alessandro Chiavoni alla batteria ed Emanuele Ferrone al pianoforte daranno vita a un programma ricco di vibrazioni fresche e coinvolgenti, in cui tecnica e passione si intrecciano in una performance dinamica e innovativa. Il concerto non si limiterà solo alla musica, ma offrirà anche un’opportunità di immersione nella cultura locale. A partire dalle 18, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo contadino della famiglia Corsini, un’occasione imperdibile per scoprire le tradizioni della Maremma e immergersi nell’autenticità del territorio.

Sabato, alle 21.15, il ’Saturnia Festival’ farà tappa nella splendida piazza del Castello di Montemerano, in occasione della Notte Romantica, evento che trasforma il piccolo borgo in un palcoscenico a cielo aperto, in cui arte, cultura e magia si fondono. Qui si terrà un concerto speciale, che promette di essere un vero e proprio viaggio musicale sotto le stelle. Un quintetto d’eccezione capitanato dal talentuoso Leonardo Anselmi proporrà un programma che spazia dalle melodie jazz più celebri a brani internazionali, tutti reinterpretati in chiave intima e raffinata. La fusione di voce, chitarra, sax, basso e batteria creerà un’atmosfera calda e avvolgente, dove ogni nota racconterà una storia senza tempo. I grandi successi del jazz e della musica internazionale saranno protagonisti di una serata che promette di incantare il pubblico con la sua eleganza e raffinatezza, perfetta per chi desidera lasciarsi trasportare dalla magia della musica e della notte.

Con questi due appuntamenti, il ’Saturnia Festival’ dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento per la cultura della Maremma, un festival che non solo promuove il talento dei giovani musicisti, ma valorizza anche le bellezze naturali e storiche del territorio.