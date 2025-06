Arezzo, 20 giugno 2025 – Ecco i nuovi 48 posti-auto serali e notturni per i residenti delle zone a traffico limitato

L’assessore Alessandro Casi: “misura frutto dell’ascolto e in linea con la nostra politica di vivibilità del centro storico”

“Come preannunciato nei giorni scorsi, da stasera è attiva la misura che riserva esclusivamente ai residenti delle ztl A e B 48 stalli in via Garibaldi tra le 20:00 di sera e le 8:00 del mattino, tutti i giorni della settimana. Tale novità si pone in linea con altre adottate e nasce dall’ascolto delle esigenze dei cittadini, che da tempo segnalano difficoltà nel trovare parcheggio, soprattutto durante le ore serali e nei fine settimana”.

Così l’assessore Alessandro Casi introduce l’entrata in vigore del dispositivo contenuto in una recente delibera di giunta: i posti auto resteranno disponibili alla generalità degli automobilisti durante il giorno, dopo di che scatterà la fascia oraria riservata. Il tratto in questione di via Garibaldi è quello compreso tra via San Lorentino e via Guido Monaco.

“Siamo convinti - conclude Casi - che così garantiremo una migliore vivibilità del centro. Gli stalli, identificati anche da una specifica segnaletica verticale, non potranno essere confusi vista l’unicità delle strisce giallo-blu che li delimitano. La misura, infine, è frutto di un accordo con la società che gestisce le suddette aree di parcheggio che ci ha consentito di avviare questo percorso”.