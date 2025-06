Incendio a Santa Lucia, bruciato oltre un ettaro di terreno tra oliveti e macchia

Arezzo, 20 giugno 2025 – Ieri l’incendio che ha bruciato oltre un ettaro di terreno tra oliveti e macchia.

Da oggi a mezzanotte scatta il divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio della Regione Toscana.

L’appello del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli

“Scatta domani il divieto di abbruciamento emanato dalla Regione e dobbiamo già registrare un primo incendio di una certa consistenza che ha visto andare in fumo un area olivetata di pregio. Grazie ai Vigili del Fuoco che hanno fatto intervenire anche l’elicottero e dei Volontari Antincendio Boschivi i danni sono stati limitati ma le avvisaglie sono chiare: non ci possiamo permettere distrazioni o pensare che i divieti vengono istituiti solo per gli ‘altri’ perché ognuno deve fare la sua parte a difesa dell’ambiente e del territorio”.

All’indomani dell’incendio che ha interessato oltre un ettaro di terreno tra oliveti e macchia, arriva l’appello del sindaco Mario Agnelli che ricorda che la prevenzione è fondamentale per evitare gli incendi ma soprattutto è fondamentale rispettare i divieti che vengono istituiti che contribuiscono a proteggere la nostra comunità e il nostro ambiente.

Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 20 giugno, quindi, e fino al 30 agosto, scatta il divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio della Regione Toscana.

Durante questo periodo, sarà assolutamente vietato effettuare abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali, come previsto dal Regolamento Forestale Toscano (D.P.G.R. 48/R/2003).

Il divieto potrà essere prorogato in base all’evoluzione delle condizioni meteo.

Sono previste sanzioni amministrative e conseguenze penali per chi non rispetta il divieto, fondamentale per prevenire danni all’ambiente, alle persone e alle strutture.