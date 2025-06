Caos in spiaggia, “Aiuto, mi ha violentata in mare”. Lei in ospedale, lui scappa

Grosseto, 22 giugno 2025 – «Aiuto, mi ha violentata». Ha urlato così una ragazza, poco più che maggiorenne, di origine straniera, ieri pomeriggio intorno alle 15. Era insieme ad un ragazzo, anche lui di origini nordafricane. Avevano deciso di trascorrere una giornata al mare, almeno così sembrava dalle intenzioni della vigilia. Ma, come hanno raccontato alcuni testimoni, la situazione è presto degenerata.

I due hanno preso un ombrellone a noleggio al bagno Bertini, uno stabilimento che si trova nella zona di «Shangai» a Marina di Grosseto. Avevano portato anche da bere. Forse troppo: alcolici e superalcolici che hanno consumato in grande quantità. E’ stata la scintilla che ha fatto degenerare il tutto. Il ragazzo, visibilmente su di giri, ha seguito la ragazza verso il mare. Ad un certo punto ha iniziato a strattonarla e l’ha trascinata in acqua. Quello che è accaduto in mare lo chiarirà la squadra mobile della Polizia di Grosseto che sta indagando sul racconto della ragazza.

E’ stata lei infatti ad accusare il ragazzo di violenza, che si sarebbe consumata in mare contro la sua volontà. E’ stato il bagnino che si trovava in una torretta poco distante, a raccontare tutto: «Ho visto quei due ragazzi camminare lungo la passerella in condizioni poco stabili – ha detto Daniele Pacini, il bagnino che è intervenuto – Poi lui l’ha trascinata in acqua. Quello che è accaduto dentro non posso saperlo. Quando ho senti urlare comunque gli ho intimato di uscire. Lei ha iniziato dire di essere stata violentata e stava molto male». Sono stati alcuni bagnanti ad intervenire e a chiamare anche i soccorsi.

Lo straniero, appena è arrivata l’ambulanza del 118 è scappato insieme ad un amico che era poco distante. La ragazza è stata presa in cura dai sanitari del 118 ed è stata trasportata al Misericordia in stato di choc «Ho visto i due ragazzi arrivare – ha detto il titolare del bagnetto – e hanno preso l’ombrellone. Quello che è accaduto dopo non lo so». Molti i ragazzi adolescenti o meno che hanno assistito alla scena. La Polizia intanto, fino alla tarda serata di ieri, ha iniziato a sentire i testimoni per chiarire la situazione. E intanto è alla ricerca del ragazzo che è scappato.

Matteo Alfieri