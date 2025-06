La storia di Niccioleta raccontata in 5 podcast: "Tradotti anche in inglese"

MASSA MARITTIMALa tragica vicenda di Niccioleta racconatata in 5 podcast. È stata, infatti, pubblicata la prima serie di 5 podcast dedicati alla memoria storica del villaggio minerario di Niccioleta, con particolare attenzione agli eventi legati all’eccidio del giugno 1944. Il progetto co-finanziato dal Comune di Massa Marittima e dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere, si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione della memoria storica locale.

"Raccontare la storia di Niccioleta – dichiara la sindaca Irene Marconi – significa restituire voce a una comunità segnata da una ferita profonda, ma anche capace di rinascere e guardare avanti. Il podcast è uno strumento moderno che ci consente di raggiungere tante persone e di portare fuori dai confini locali una memoria che consideriamo patrimonio di tutti. Un progetto che unisce rigore storico, testimonianze autentiche e un grande lavoro collettivo. E non ci fermiamo qui: il progetto prevede anche di tradurre i podcast in lingua inglese per rendere nota la storia dell’eccidio di Niccioleta oltre i confini nazionali, grazie al recente ingresso di Massa Marittima nella rotta culturale europea Atrium, che riunisce i territori impegnati nella valorizzazione del patrimonio architettonico dei regimi totalitari".

"L’idea di una narrazione audio prende le mosse dal libro del professor Riccardo Zipoli – afferma Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima – da cui sono scaturiti altri progetti culturali come l’Itinerario della Memoria nel villaggio di Niccioleta e un cortometraggio. Inizialmente pensato come un unico episodio di un’ora, il podcast si è evoluto in una serie articolata di cinque puntate, per offrire un racconto più ricco, stratificato e partecipato". Nel primo podcast lo storico Massimo Sozzi, racconta la miniera di pirite e la fondazione del villaggio di Niccioleta, mentre la storica Laura Chiarello, parla della vita all’interno del villaggio negli anni Trenta e Quaranta. Nel secondo episodio vengono trattate le vicende che portano ai tragici eventi del 1944 con Isabella Insolvibile, che propone un inquadramento storico nazionale su cosa accadde in Italia a partire dall’8 settembre 1943. Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec approfondisce invece la situazione locale. Nel terzo podcast la ricercatrice Katia Taddei racconta l’eccidio nazifascista dei minatori a Niccioleta e Castelnuovo di Val di Cecina.