NaturalMente. Se ne parla nella piazzetta

Nel piccolo borgo di Nicola, paese collinare del Comune di Luni, prende vita, per il secondo anno consecutivo la rassegna “Nicola Estate“ che prevede sette serate organizzata e ideata dall’ associazione circolo culturale “Le Maestà “ di Nicola con il patrocinio del Comune di Luni. Quest’anno il tema sarà il connubio tra natura e mente: “Natura L Mente“. Natura intesa come l’essenza stessa della vita e la mente nell’insieme delle funzioni cognitive, emozionali e in particolare di tutto quanto possiamo avere coscienza, come la percezione e il pensiero. La natura ha un potere straordinario nell’influenzare positivamente il benessere mentale. Si inizia domenica alle 21.15 in piazza della Chiesa con Monica Pais (nella foto). Chirurgo veterinario, nel 2003 ha fondato con il marito Paolo la Clinica “Duemari“ di Oristano, dove esercita la sua professione di pasionaria prendendosi cura degli animali di famiglia e dei "rottami": selvatici e randagi, gli "ultimi" del mondo animale. Nel 2016, dopo aver incontrato e salvato la vita del suo cane Palla, Monica ha creato la onlus Effetto Palla ODV. Oggi l’organizzazione è diventata una fitta rete di volontari che opera in Italia e all’estero occupandosi di animali in difficoltà, cercando adozioni, affidi e organizzando staffette. Per Longanesi ha pubblicato con successo i libri “Animali come noi“, “Storia del cane che non voleva più amare“, “La casa del cedro“, “La felicità del pollaio“ e “Con i loro occhi. Cani, gatti (e non solo): piccolo manuale per un’adozione consapevole“. . Nel 2021 è stata inserita da F tra le 100 donne che “resistono, lottano, conquistano”. Si prosegue il 25 luglio con Lalla Habiba, Luana Fontana e Mauro Uberti. Il 26 luglio Piero Colombani, Carmen Bertacchi e Oreste Valente, il 27 Marco Pardini per poi preseguire a agosto.