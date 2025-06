Consultorio in prima linea. Prevenzione tra gli studenti

GROSSETODopo quattro anni di pausa, sono riprese le visite scolastiche al Consultorio di Via Don Minzoni a Grosseto, con un’iniziativa che riafferma il ruolo centrale della prevenzione e dell’educazione sanitaria tra i più giovani. Protagonisti gli studenti della scuola secondaria "Dante Alighieri" dell’Istituto Comprensivo Grosseto 4, che hanno partecipato a un percorso formativo sui temi dell’affettività, della sessualità consapevole, del consenso e dei cambiamenti fisici dell’adolescenza.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la scuola e il dipartimento per l’Educazione alla salute dell’Asl Toscana sud est, che ha coinvolto un’équipe multidisciplinare di esperti sanitari. I professionisti hanno incontrato i ragazzi sia in classe sia all’interno del Consultorio, illustrando i servizi sanitari dedicati ai giovani tra i 13 e i 25 anni. "È stato un momento importante - ha spiegato Guya Monti, direttrice UOS Educazione alla salute per l’area grossetana -per far conoscere ai ragazzi l’esistenza di un presidio sanitario che può accompagnarli in modo sicuro durante la crescita".

Un sentito ringraziamento è andato al personale sanitario del Consultorio: Claudia Cotoloni (igienista e responsabile), Serena Tornitore (psicologa), Eleonora Corsi (psichiatra), Francesca Falconi (coordinatrice) e Linda Rahel Luthi (ostetrica), che con competenza e sensibilità hanno guidato i ragazzi in questa esperienza.

"Il Consultorio – ha concluso Monti – si conferma un presidio sanitario attento, accessibile e vicino ai bisogni delle giovani generazioni e dell’intera comunità". Un punto di riferimento importante ed efficace.