Baseball: il Bbc Grosseto subisce un'altra sconfitta contro il Parma

BASEBALL

Brutta sconfitta anche nella seconda gara per il Bbc Grosseto con il Parma (1-6 il finale) che dimostra ancora quanto il gap tra le due squadre sia enorme. Le prime due riprese si sono esaurite in poco più di 20 minuti nel pieno controllo dei lanciatori (Laurenzio e Casanova) ma la terza frazione ha regalato quattro punti di vantaggio agli ospiti. Tutto è nato dall’arrivo in prima base di Battioni generato da un lancio pazzo sul terzo strike, poi le mazze ducali si sono scatenate: spettacolare triplo di Angioi, singolo di Gonzalez, doppio al centro di Geraldo, doppio con due punti battuti a casa di Astorri. La squadra ducale deve far fronte all’infortunio di Ascanio ma con il pitching coech in prima (Orta) non accusa il colpo: arriva il fatti il 5 a 0 nella prima parte del quinto inning con Angioi, colpito, riportato a casa base da un singolo a sinistra di Concepcion. Sulla collinetta intanto era salito Pineyro. Nella situazione di emergenza si sono rivelate fondamentali le doti e l’esperienza di Casanova che ha centellinato i propri lanci effettuandone soltanto 71 per chiudere le prime sei riprese. Il settimo turno si è concluso con un botta e risposta. Il Parma Clima si è portato sul 6 a 0 grazie a due valide di Battioni e Gonzalez, i biancorossi hanno risposto con un doppio di Martini che ha segnato il 6 a 1 con due battute in diamante di Deotto ed Herrera. La partita di Casanova (7rl, 1pgl, 4bvc, 1bb, 5so) si è conclusa dopo sette riprese. Per il Bbc è l’ennesima sconfitta.