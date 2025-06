Bbc Grosseto sconfitto dal Parma: 10-5 nella prima partita

Brutta sconfitta del Bbc Grosseto (10-5) nella prima partita contro il Parma. I grossetani volano sul 4-0 ma falliscono a più riprese il colpo del ko, lasciando ancora una volta in base troppi corridori. Il Bbc sblocca il risultato al 2° attacco con una sequenza di belle battute che mandano in crisi Bocchi: con un out Deotto piazza un triplo a sinistra e segna sulla valida di Herrera, che va in terza sul singolo di Cinelli e a casa sul doppio di Vaglio, che va a segnare il 3-0 grazie a un errore di tiro del terza base Concepcion sulla battuta di Tomsjansen.

Il Parma dimezza il ritardo a inizio sesto inning con un Giulianelli stanco: basi a Concepcion e Ascanio. Con i corridori agli angoli viene chiamato sul monte Robles, il quale dopo aver lasciato al piatto Flisi, subisce un triplo al centro da Catellani, che spinge a casa due punti. I campioni d’Italia pareggiano addirittura i conti al settimo tentativo: Robles elimina Angioi, ma viene colpito in valido da Gonzalez, spinto a casa dal fuoricampo a destra di Geraldo. Al cambio di campo il Bbc raccoglie solo una base, mentre all’ottavo Scotti elimina i tre battitori affrontati.

Al nono, con due eliminati, Exposito riceve la base, Tromp batte un singolo, ma Martini viene preso al volo. Sul 4-4 si va così al tie-break. Nel suo attacco Parma esordisce con un singolo di Ascanio su Robles. L’errore di Herrera fa segnare Concepcion, la valida di Catellani spinge il 6-4, sulla battuta vincente di Battioni arrivano altri due punti, 8-4. Gonzalez porta a casa un altro punto con un singolo, mentre la scelta di difesa di Geraldo fa segnare a Battioni il 10-4 e Del Santo è costretto a chiedere a capitan Biscontri di salire sul monte per chiudere il disastroso inning. Nel suo ultimo disperato tentativo il Grosseto non riesce a combinare niente contro Angioi che elimina Deotto e Herrera, subisce una valida da Cinelli (che fa segnare Tromp), ma lascia al piatto Vaglio.