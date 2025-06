Grifone, ufficializzato il calendario amichevoli. Dopo la Fiore, Pianese e San Donato Tavarnelle

La società biancorossa ha ufficializzato il programma delle amichevoli estive pre-campionato. Un ricco calendario per i biancorossi che si ritroveranno lunedì 21 luglio in sede per un pre ritiro mentre il ritiro si svolgerà ad Abbadia San Salvatore, staff e giocatori saranno ospiti dell’Hotel Parco Erosa, dal 28 luglio al 13 agosto.

Il primo appuntamento per i ragazzi di Indiani sarà la gara con la Fiorentina in programma il 24 luglio, inizio alle 20, alla "Zecchini". Dopo la squadra biancorossa si recherà a Piancastagnaio il 2 agosto, dove affronterà, inizio alle 18, la Pianese. Il 6 agosto, inizio alle 18 sul terreno di gioco di Abbadia San Salvatore il Grosseto ospiterà il San Donato Tavarnelle.

Sabato 9 agosto biancorossi in trasferta al Viola Park dove, inizio alle 18, affronteranno l’undici della Fiorentina Primavera. Mercoledì 13 alle 18 il Grosseto ospita allo "Zecchini" il Tau Altopascio. Una settimana dopo, 20 agosto alle 18, allo "Zecchini" sarà di scena la Pistoiese mentre sabtao 23, sempre alle 18, sarà il Poggibonsi ospite allo "Zecchini". Quindi mercoledì 27 allo Zecchini Grosseto-Tuttocuoio. Il programma di amichevoli si concluderà il 3 settembre con il Grosseto che riceverà l’Orbetello.