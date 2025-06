Corsa del Ricordo. Ok Lubrano e Novelli

PODISMOGabriele Lubrano e Paola Novelli vincono la prima edizione della Corsa del Ricordo di Grosseto. L’atmosfera suggestiva ed avvolgente del centro storico di Grosseto, in una sera strappata alla movida cittadina per far posto al running, ha accolto con grande entusiasmo la prima edizione della Corsa del Ricordo di Grosseto.

Il più atteso nella gara maschile era senza dubbio Joachim Nshimirimana, atleta burundese trapiantato in Toscana, che ha preso parte a due Olimpiadi (2004 ad Atene e 2008 a Pechino) e vincitore in carriera di diverse maratone e mezze maratone. Nshimirimana è partito subito forte staccando la concorrenza lasciando intendere di poter conquistare la vittoria in scioltezza. La sua performance è stata frenata da un malore in prossimità del traguardo e gli inseguitori ne hanno approfittato per superarlo e staccarlo proprio nelle fasi finali della gara.

A vincere a mani alzate è stato Gabriele Lubrano (Atletica Costa d’Argento) che ha concluso le sue fatiche in 32’48. Al secondo posto Michele Checcacci (Team Marathon Bike) in 33’33. Sul terzo gradino del podio lo sfortunato Joachim Nshimirimana che ha voluto però stringere i denti e giungere comunque al traguardo stremato, dimostrando la sua grande tempra di campione, in 33’44.

Molto accesa e combattuta anche la gara al femminile che ha visto primeggiare l’atleta di casa Paola Novelli (Track&Field Master Gross) che ha completato i suoi sforzi con il tempo di 46’44. Al secondo posto Marinela Chis (Team Marathon Bike) in 47’34. Terza una positiva Silvia Sclano (Atletica Costa d’Argento) con il tempo di 48’13.

Da sottolineare la perfetta organizzazione tecnica da parte del Team Marathon Bike guidata da Maurizio Ciolfi che ha curato ogni piccolo particolare rendendo la manifestazione un vero e proprio evento che certamente si ripeterà dei prossimi anni.