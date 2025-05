Nel memorial "Colzi" brilla il Vaiano Bike

Oltre 100 giovanissimi del pedale dai 7 ai 12 anni hanno dato vita sul circuito di Paperino alla nona edizione del Memorial Fabrizio Colzi, imprenditore che amava il ciclismo e del quale era sponsor con la sua azienda pratese sia a livello dilettanti che giovanile. La manifestazione è stata organizzata dalla Asd Zhiraf di Comeana (presidente di giuria il pratese Andrea Goti), mentre il circuito lungo il quale si è tenuta la manifestazione, era lungo circa 700 metri con partenza ed arrivo in via Como. Tra le società presenti in bella evidenza quella pratese del Vaiano Bike, con le vittorie ottenute da Damiano Borri (10 anni) e dalla undicenne Matilde Mannelli. La premiazione presso il Circolo Ricreativo.

CLASSIFICHE: CATEGORIA G1: 1) Gregorio Giglio (Team Fabiana Luperini); 2) Bartoli (Butese); 3) Marraccini (Pol. Milleluci). CAT. G2: 1) Esteban Palumbo (Coltano); 2) Picariello (Team Valdinievole); 3) Della Polla (Team Fabiana Luperini). CAT. G3: 1) Francesco Berton (Team Valdinievole); 2) Martinelli (Vc Carrara); 3) Baldini (Fabrimar). CAT. G4: 1) Zeno Bertolucci (Blu Team); 2) Lelli (Pol. Milleluci); 3) Grandi (Coltano Grube). CAT. G5: 1) Damiano Borri (Vaiano Bike); 2) Milani (Team Valdinievole); 3) Buggiani (Team Fabiana Luperini). AT. G6: 1) David Gentili (F.Bessi Donoratico); 2) Berti (Gs Berti Benassi); 3) Lovisi (Coltano). Nelle sfide femminili si sono affermate Diana Da Prato (Pol. Milleluci), Marta Buzatu (Montecarlo Ciclismo), Chiara Conforti (Team Fabiana Luperini), Nicole Raglianti (Butese), Emma Lazzareschi (Coltano Grube), Matilde Mannelli (Vaiano Bike).

Antonio Mannori