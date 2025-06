Corrilago, arriva la 20esima edizione della gara podistica

Barberino di Mugello (Firenze), 5 giugno 2025 – Appuntamento da non perdere domenica 8 giugno a Barberino di Mugello con la 20ª edizione della Corrilago, la classica gara podistica che da due decenni richiama atleti e appassionati sulle sponde del suggestivo Lago di Bilancino. In programma una gara competitiva di 12 km su un nuovo tracciato collinare, affiancata da un percorso ridotto dedicato ai camminatori, per un evento che unisce sport, natura e spirito di comunità. L’organizzazione è curata come sempre dalla ASD Runners Barberino, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Barberino di Mugello e sotto l’egida della UISP. Novità di quest’anno è la nuova location di partenza, che si sposta dall’area eventi “Andolaccio” – tradizionale punto di ritrovo in riva al lago – all’Ex Campo Sportivo di Cavallina, in Via 2 Giugno.

Le iscrizioni possono essere effettuate via email all’indirizzo [email protected] oppure direttamente sul posto la mattina della gara. «Ogni edizione è una sfida organizzativa importante – racconta il presidente del sodalizio Alessio Iozzelli – ma grazie all’impegno dei volontari e alla fondamentale collaborazione dell’Amministrazione Comunale, che si dimostra sempre risolutiva e presente, riusciamo ogni anno a proporre un evento all’altezza delle aspettative». Come da tradizione, il servizio fotografico ufficiale sarà curato dalla ETS Regalami un sorriso, da vent’anni partner fedele di questa manifestazione.