Fiorentina, sessant’anni di fede gigliata: festa del Viola Club Careggi

Firenze, 6 giugno 2025 – Domenica 8 giugno alle 17.30, presso la Società Mutuo Soccorso di Careggi , in via Cosimo il Vecchio 7 (parcheggio auto Ospedale Meyer, viale Pieraccini 24 con accesso diretto alla SMS) si terrà la festa per il 60° del Viola Club Careggi fondato negli stessi locali nel 1965. Pomeriggio viola nel giardino del Circolo con testimonianze, foto, striscioni, musica, partecipazione di ex calciatori viola e di chi in questi sessant’anni ha tenuto alto il labaro viola. A seguire, Apericena offerta dalla SMS Careggi