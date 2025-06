Maturità 2025, parte il conto alla rovescia. E Firenze celebra il rito con la proiezione in piazza di “Notte prima degli esami”

Firenze, 7 giugno 2025 – È conto alla rovescia per l’esame di maturità. Da ieri, buona parte delle scuole ha chiuso in anticipo l’anno scolastico per liberare gli spazi in vista del referendum di domenica e lunedì. Le ultime campanelle sono state salutate con le solite scene di gioia e nostalgia: secchiate d’acqua, travestimenti buffi, cori e magliette con scritti i nomi dei compagni, che immortalano per sempre una classe e cinque anni di crescita insieme. Ma per i maturandi, ora comincia il vero finale: quello che si gioca sui libri, tra appunti, ripassi e una buona dose di ansia. Un rito di passaggio così importante da restare nella memoria a lungo, tanto che a Firenze c'è chi da un paio d'anni organizza la "rimaturità" per ripetere l'esperienza dell'esame.

Mercoledì 18 giugno sarà il giorno della prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Ai ragazzi verranno proposte sette tracce, divise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità. Il giorno successivo, giovedì 19 giugno, si terrà la seconda prova scritta sulle materie caratterizzanti ogni indirizzo: latino per il classico, matematica per lo scientifico, eccetera. Poi, qualche giorno di pausa per la correzione degli scritti e via con gli orali, che si concluderanno poi generalmente entro la metà di luglio.