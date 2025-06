La ’Corsa del Ricordo’ in città. Omaggio ai martiri delle foibe

La corsa in nome del ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli. Venerdì la Corsa del Ricordo, grazie all’impegno del Comune che ha sposato l’evento organizzato da Asi in collaborazione con Anvd, approda per la prima volta a Grosseto. La manifestazione nata a Roma nel 2014 per ricordare attraverso lo sport, la tragedia delle foibe e l’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia, oggi un evento nazionale che tocca tutta la penisola, da nord a sud.

"È per noi un onore ospitare per la prima volta questo evento che è un’occasione di grande valore civile oltre che sportivo. Unire il podismo alla memoria storica significa riaffermare il diritto alla verità e al ricordo delle vittime – dice l’onorevole e assessore Fabrizio Rossi –. Ho voluto sostenere fortemente questa iniziativa, perché credo che lo sport possa e debba essere anche strumento di consapevolezza, rispetto e trasmissione dei valori fondanti della nostra identità nazionale". Oltre ad essere la prima città della Toscana ad ospitare la manifestazione il capoluogo maremmano sarà la prima che darà vita ad una affascinante gara in notturna che attraverserà il centro storico con partenza e arrivo in piazza Duomo. Lo start alle 21. A curare l’organizzazione tecnica al fianco di Asi, il Team Marathon Bike di Maurizio Ciolfi. Iscrizioni attraverso il portale Endu https://www.endu.net/it/events/corsa-del-ricordo-grosseto/

Maria Vittoria Gaviano